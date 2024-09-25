Алаудинов: ВСУ могут готовить новый рывок в Курской области

Украинские боевики, предположительно, готовятся совершить новый рывок в Курской области. Об этом 25 сентября сообщил в соцсетях замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинов.
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