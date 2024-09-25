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Парламентская газета

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Алаудинов: ВСУ могут готовить новый рывок в Курской области

Алаудинов: ВСУ могут готовить новый рывок в Курской области

Украинские боевики, предположительно, готовятся совершить новый рывок в Курской области. Об этом 25 сентября сообщил в соцсетях замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинов.

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Комментарии
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Шаман
бла,бла,бла......напишите про наших,про наши потери
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