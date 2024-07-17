«Подловили на полигоне»: сотню элитных нацистов уничтожила ракета «Искандер» под Харьковом Юлия СоколоваШестнадцатое июля стал чёрным днем элитной бригады ВСУ.
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