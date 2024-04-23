Таиланд сокращает для россиян срок пребывания в стране без визы

С 1 ноября 2023 года по 30 апреля действовал 90-дневный безвиз.фото: pixabay.com/qimono--> Власти Таиланда с 1 мая вводят для россиян 60-дневный безвизовый режим, сообщает Khaosod по итогам заседания кабинета министров.