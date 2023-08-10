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Россияне стараются не обращаться к врачам

Россияне стараются не обращаться к врачам

Аналитический фонд НАФИ и фонд «Онкологика» провели исследование, посвящённое причинам нежелания россиян обращаться в медучреждение за помощью в случае необходимости.

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