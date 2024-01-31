Глава МИД Лавров: доллар США стал оружием Запада для решения политических задач

Доллар Соединенных Штатов стал оружием западных государств для решения политических задач. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, на сессии в рамках первого заседания шерп и су-шерп БРИКС в Москве выступил руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.