Глава МИД Лавров: доллар США стал оружием Запада для решения политических задач

Доллар Соединенных Штатов стал оружием западных государств для решения политических задач. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, на сессии в рамках первого заседания шерп и су-шерп БРИКС в Москве выступил руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
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