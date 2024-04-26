16-летний подросток хотел устроить теракт на Олимпиаде в Париже

Антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование в отношении 16-летнего подростка. Школьника обвиняют в планировании теракта на Олимпийских играх в Париже летом 2024 года, сообщает Paris Normandie.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии