Казань стала самым дорогим городом-миллионником по ценам на жилье в МФК бизнес-класса

По оценкам аналитиков «НДВ Супермаркет недвижимости» и девелопера Foresight, Казань вышла в лидеры среди городов-миллионников по стоимости жилья в сегменте многофункциональных комплексов (МФК) бизнес-класса.
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