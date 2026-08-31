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Мировые Новости

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Казань стала самым дорогим городом-миллионником по ценам на жилье в МФК бизнес-класса

Казань стала самым дорогим городом-миллионником по ценам на жилье в МФК бизнес-класса

По оценкам аналитиков «НДВ Супермаркет недвижимости» и девелопера Foresight, Казань вышла в лидеры среди городов-миллионников по стоимости жилья в сегменте многофункциональных комплексов (МФК) бизнес-класса.

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