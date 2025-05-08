В США рассекретили новые документы об убийстве брата Джона Кеннеди

Власти Соединённых Штатов обнародовали ещё 60 тыс. страниц из засекреченных документов, касающихся расследования убийства Роберта Кеннеди — брата 35-го американского президента Джона Кеннеди, следует из информации, размещённой на сайте Национального архива США.
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