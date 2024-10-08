«Ъ»: Российские компании испытывают дефицит рабочих мигрантов

Александр Лагуткин

Если строительной мафии так нужны эти рабтники, то законодательно вводите визовый режим. Въезд для работы по временной рабочей визе по запросу конкретного работодателя на основании договора с ввозимым работником. Так принято у саудитов. Нахождение работника на территории России по временной рабочей визе и под полную ответственность работодателя. Проживание и отдых между сменами в закрытых вахтовых поселках без права выхода из них . Отправление религиозных обрядов на территории ввахтового поселка сприглашением местного муллы. Малейшее нарушение закона или принятых правил, и нарушитель после отсидки за счет работодателя выкидывается из страны без права её посещения в дальнейшем. И никаких родственников к себе. Отработал, зарплату получил и до свидания! До следующего договора с работодателем. Так нужно делать и у нас, в России. Проживание и отдых между рабочими сменами в закрытых и охраняемых вахтовых поселках. Без права выхода из них. Отправление религиозных обрядов на территории этих поселков с помощью приглашенного муллы. По окончанию вахты - расчет, под охраной в самолет и домой до следующей вахты. Для работающих по вахтовому методу работников ввести восьмилетний мораторий на получение вида на жительство и без малейших нарушений закона. Затем пятилетний испытательный срок на тех же условиях для получения гражданства. И никаких родственников сюда. К тем, кто уже купили российские паспорта, при любом нарушении закона гражданства лишать вместе с близкими родственниками и всю семью депортировать без права посещения России. Именно так делают в США. Там мигрант, попавшийся на ЛЮБОМ правонарушении, и уж тем более уголовном, немедленно отправляется в тюрьму, в зависимости от тяжести правонарушения, после отбытия срока выходит оттуда прямо в зал аэропорта на депортацию, без права въезда в США бессрочно! И пальчики, и всю биометрию с него снимают вне зависимости от его согласия!