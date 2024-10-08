По данным опросов hh.ru и Российского союза промышленников и предпринимателей, более половины российских компаний с использованием труда мигрантов сталкиваются с трудностями в найме достаточного количества иностранных работников.
«Ъ»: Российские компании испытывают дефицит рабочих мигрантов
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АЛЕКСАНДР Крымский
Нанимайте трудолюбивых и дисциплинированных корейцев из КНДР а не тупых ленивых ишаков из сразии.
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18 час.
Александр Лагуткин
Если строительной мафии так нужны эти рабтники, то законодательно вводите визовый режим. Въезд для работы по временной рабочей визе по запросу конкретного работодателя на основании договора с ввозимым работником. Так принято у саудитов. Нахождение работника на территории России по временной рабочей визе и под полную ответственность работодателя. Проживание и отдых между сменами в закрытых вахтовых поселках без права выхода из них . Отправление религиозных обрядов на территории ввахтового поселка сприглашением местного муллы. Малейшее нарушение закона или принятых правил, и нарушитель после отсидки за счет работодателя выкидывается из страны без права её посещения в дальнейшем. И никаких родственников к себе. Отработал, зарплату получил и до свидания! До следующего договора с работодателем. Так нужно делать и у нас, в России. Проживание и отдых между рабочими сменами в закрытых и охраняемых вахтовых поселках. Без права выхода из них. Отправление религиозных обрядов на территории этих поселков с помощью приглашенного муллы. По окончанию вахты - расчет, под охраной в самолет и домой до следующей вахты. Для работающих по вахтовому методу работников ввести восьмилетний мораторий на получение вида на жительство и без малейших нарушений закона. Затем пятилетний испытательный срок на тех же условиях для получения гражданства. И никаких родственников сюда. К тем, кто уже купили российские паспорта, при любом нарушении закона гражданства лишать вместе с близкими родственниками и всю семью депортировать без права посещения России. Именно так делают в США. Там мигрант, попавшийся на ЛЮБОМ правонарушении, и уж тем более уголовном, немедленно отправляется в тюрьму, в зависимости от тяжести правонарушения, после отбытия срока выходит оттуда прямо в зал аэропорта на депортацию, без права въезда в США бессрочно! И пальчики, и всю биометрию с него снимают вне зависимости от его согласия!
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16 час.
АЛ
Александр Лагуткин
В начале нулевых В США жестко решили вопрос с через чур религиозными фанатиками, устроившими пятничную молитву посреди города Бруклина, при этом перекрыв одну из основных транспортных магистралей. В течении последующих недели десятки самолётов военно-транспортной авиации вывозили ВСЕХ участников того молебна из США - депортация по административному нарушению. Те ,кто имел гражданство США, - лишились гражданства в административном порядке, даже суд не потребовался! Там хорошо понимают опасность от этой дикой орды, не признающей законов и правил. В Иране ограничили чило мигрантов не более 3% от численности населения. Лишних немедленно депортируют. В России число игрантов уже превышает 11,5%. А сколько нелегалов. Даже Турция ввела визовый режим против своих единоверцев после Крокуса. Даже в мусульманских странах понимают, что эта неуправляемая и неконтролируемая толпа представляет опасность как гражданам, так и стабильности в государстве. А нашим чиновникам на россиян наплевать.. Им с охраной и в элитных закрытых поселках ни за себя, ни за своих детей не страшно. В тех же Котельниках что твориться.!? Люди детей на улицу выпускать боятся. В Поволжье в некоторых школах уже больше половины детей мигрантов не говорящих на русском. Ни о каком учебном процессе для российских детей там даже речи не идет. Более того, под угрозу ставится и сама безопасность российских детей от этнических банд малолеток. Бастрыкин не раз озвучивал угрожающую цифру ежегодного роста мигрантской преступности. Чиновники вынуждают россиян создавать боевые дружины для самозащиты и защиты своих детей.
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15 час.
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