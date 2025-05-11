Гора Чугуш (3 238 м) - высочайшая точка Адыгеи и заветная цель альпинистов Название имеет несколько поэтичных трактовок: «Вершина земли», «Пастбище рода Чуа» и «Покровительница деревьев», что особенно символично, учитывая богатую растительность склонов.