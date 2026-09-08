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Авто Новости

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Как в 2026 году можно остаться без автомобиля: практика конфискации за нарушения ПДД

Как в 2026 году можно остаться без автомобиля: практика конфискации за нарушения ПДД

Когда речь заходит о конфискации автомобиля, многие до сих пор уверены, что это касается только каких-то исключительных случаев или чужих регионов.

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