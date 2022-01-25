В шести районах Москвы 25 января начались бесплатные спортивные тренировки для всех желающих.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Москвичи смогут бесплатно позаниматься спортом под руководством тренеров В столице проводится пилотный проект «Мой спортивный район».
В шести районах Москвы 25 января начались бесплатные спортивные тренировки для всех желающих.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Москвичи смогут бесплатно позаниматься спортом под руководством тренеров В столице проводится пилотный проект «Мой спортивный район».
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