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Москвичи смогут бесплатно позаниматься спортом под руководством тренеров

Москвичи смогут бесплатно позаниматься спортом под руководством тренеров

В шести районах Москвы 25 января начались бесплатные спортивные тренировки для всех желающих.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Москвичи смогут бесплатно позаниматься спортом под руководством тренеров В столице проводится пилотный проект «Мой спортивный район».

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