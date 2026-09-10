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Невеста

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Любовь без общего быта: какие форматы отношений выбирают сегодня и почему это работает

Когда-то мне казалось, что настоящая близость возможна только в одной-единственной конфигурации: общий дом, общий холодильник, совместные планы на ближайшие тридцать лет.

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