Америка равно "Бог"? Россия и Китай развеяли этот мираж

США мнят себя всеведущим и всесильным Богом, в руках которого судьба всех и вся. Так ли это на самом деле? — задается вопросом профессор Чжэн Юннянь в статье для "Гуаньча" (https://inosmi.
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