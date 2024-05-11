Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 791 подписчик

Америка равно "Бог"? Россия и Китай развеяли этот мираж

Америка равно "Бог"? Россия и Китай развеяли этот мираж

США мнят себя всеведущим и всесильным Богом, в руках которого судьба всех и вся. Так ли это на самом деле? — задается вопросом профессор Чжэн Юннянь в статье для "Гуаньча" (https://inosmi.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nikolay Kuchkov
У штатов из половых органов остались только жадные глаза)) ну.и языком молоть всякую чушь))
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх