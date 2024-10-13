Впервые показаны снимки первого подводного ядерного испытания СССР

Программа «Военная приемка» впервые показала недавно рассекреченный фотоальбом со снимками первого подводного ядерного испытания СССР, которое прошло 21 сентября 1955 года в бухте Черной губы на полигоне Новая земля.
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