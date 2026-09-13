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Разрезание сил противника в котле: взят под контроль Черняков на Харьковщине

Разрезание сил противника в котле: взят под контроль Черняков на Харьковщине Российские войска продолжают уничтожение сил противника, попавших в окружение на северо-в.

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