Макрон подтвердил готовность Франции к поставкам тяжелого вооружения на Украину

Франция подтвердила готовность продолжать поставки тяжелого вооружения на Украине. Об этом по итогам телефонных переговоров французского лидера Эммануэля Макрона с украинским президентом Владимиром Зеленским сообщила пресс-служба Елисейского дворца.
Франция подтвердила готовность продолжать поставки тяжелого вооружения на Украине. Об этом по итогам телефонных переговоров французского лидера Эммануэля Макрона с украинским президентом Владимиром Зеленским сообщила пресс-служба Елисейского дворца.
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