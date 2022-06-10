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Макрон подтвердил готовность Франции к поставкам тяжелого вооружения на Украину

Макрон подтвердил готовность Франции к поставкам тяжелого вооружения на Украину

Франция подтвердила готовность продолжать поставки тяжелого вооружения на Украине. Об этом по итогам телефонных переговоров французского лидера Эммануэля Макрона с украинским президентом Владимиром Зеленским сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

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