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Русские войска штурмом взяли здание ТЭЦ в Курахово

Русские войска штурмом взяли здание ТЭЦ в Курахово

Военные ВС России взяли штурмом административные здания ТЭС в Курахово.В Курахово русские военные штурмом взяли административные здания ТЭС.

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