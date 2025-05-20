Секреты дачников: как правильно посадить лук, чтобы избежать стрелкования Юлия ЧелкановаЛук — это один из самых популярных овощей на дачных участках, но многие дачники сталкиваются с проблемой его стрелкования.
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