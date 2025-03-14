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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Йохауг заявила, что муж убеждает ее выступить на Олимпиаде-2026: «Не думаю, что у него получится»

36-летняя норвежская лыжница намерена завершить карьеру в конце сезона. Она замужем за олимпийским чемпионом по гребле Нильсом Якобом Хоффом.

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