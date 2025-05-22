Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 019 подписчиков

Ким Чен Ын в ярости: При спуске нового эсминца на воду произошла серьёзная авария

Ким Чен Ын в ярости: При спуске нового эсминца на воду произошла серьёзная авария

В Северной Корее из-за нелепой ошибки повреждение получил новенький эсминец.Серьёзная авария случилась во время спуска на воду нового северокорейского эсминца в Чхонджине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх