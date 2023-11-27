В России появились самые мощные, быстрые и экономичные Toyota RAV4

Кроссовер Toyota RAV4 всегда был одним из самых популярных представителей сегмента SUV в России, но с прошлого года его официальные продажи и производство в стране по известным причинам были остановлены, а сама машина резко выпала из списка наиболее продаваемых у нас «паркетников».
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