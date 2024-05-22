Стало известно, где может скрываться София Ротару

Недавно стало известно, где находится известная певица София Ротару. В течение длительного времени ходили слухи о ее переезде из Украины в Европу, однако сама артистка предпочитала не комментировать эту информацию.
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