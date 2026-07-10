Начальник военкомата в Украине обвиняется в фиктивной мобилизации около 50 человек

С апреля 2026 года начальник одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (аналог военкомата) в Винницкой области Украины менял статус находившихся в розыске военнообязанных, фиктивно назначая их мобилизованными и проходящими военную службу.
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