Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

354 подписчика

Начальник военкомата в Украине обвиняется в фиктивной мобилизации около 50 человек

Начальник военкомата в Украине обвиняется в фиктивной мобилизации около 50 человек

С апреля 2026 года начальник одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (аналог военкомата) в Винницкой области Украины менял статус находившихся в розыске военнообязанных, фиктивно назначая их мобилизованными и проходящими военную службу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии