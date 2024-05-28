Австриец случайно нашел в погребе кости мамонтов

Кости мамонтов, обнаруженные в австрийском погребе / © OeAW-OeAI / H. Parow-Souchon Эксперты из Австрийского института археологии, которые изучили кости, сообщили, что они представляют останки как минимум трех мамонтов, и, возможно датируются возрастом от 30 000 до 40 000 лет.