Австриец случайно нашел в погребе кости мамонтов

Кости мамонтов, обнаруженные в австрийском погребе / © OeAW-OeAI / H. Parow-Souchon Эксперты из Австрийского института археологии, которые изучили кости, сообщили, что они представляют останки как минимум трех мамонтов, и, возможно датируются возрастом от 30 000 до 40 000 лет.
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