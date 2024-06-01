Нужен ли миру переход от котиков к месторождениям

Хайп вокруг искусственного разума царит повсюду: есть он не только в среде частных инвесторов, но и в корпорациях, где уже смогли убедиться, что интеграция искусственного разума в бизнес приносит реальный экономический эффект.
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