Гоша Куценко рассказал, почему боится работать с детьми-актерами

Актер Гоша Куценко признался, что боялся играть во время работы с детьми-актерами на одной площадке. Так, по сюжету фильма «Непослушники», его герой, бывший криминальный авторитет Саша Чёрный, получает в монастыре послушание – ему предстоит заботиться о четырех беспризорниках, конфликтных, проблемных детях.
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