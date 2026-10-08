«Война мостам!»: В Киеве коллапс, Зеленский в замешательстве, киевляне в панике бегут из города

Почему Россия решила только сейчас взяться за Украину всерьез? Дмитрий Родионов На фото: удар по Северному мосту в Киеве.
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