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Нижегородская правда

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Депутаты гордумы Нижнего Новгорода утвердили корректировку бюджета

Депутаты гордумы Нижнего Новгорода утвердили корректировку бюджета

Депутаты гордумы Нижнего Новгорода утвердили корректировку городского бюджета. Доходная и расходная части текущего года увеличены на 553 млн рублей, в основном за счет собственных доходов в размере 460 млн рублей и межбюджетных трансфертов.

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