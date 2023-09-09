Шестой школьный день 09.09.2023.

В шестой школьный день,09.12.2023, с целью привития учащимся навыков здорового образа жизни для учащихся III-IV классов проведена спортивная эстафета, для учащихся V классов организована посещение экспозиции ´Новогодние игрушки´ в выставочном зале, для учащихся VII класса- интеллектуальная игра ´Что такое здоровье?´ и др .