Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анфиса Иванова
    Не понял - и не поймешь, гнида ! Даже, если у тебя жена красавица...любимые малыши - сыновья...и куча бабла...Того са...Мамаев о том, что...
  • Поля Русс
    Вот такие мамаевы ....случайно приехали в ДУБАИ....случайно открыли...противно врут...Глядя на таких спортсменов, нач...Мамаев о том, что...
  • Леонид Ла Рошель
    Поттера, того который Гарри заменить на Фрика? Нетфликс постарался, не иначе.«Челси» рассматри...

Бедард забил 50-й гол и набрал 100-е очко в сезоне WHL в 40-й игре

Коннор Бедард забил 50-й гол и набрал 100-е очко в сезоне WHL за 40 матчей. 17-летний форвард «Реджайны» набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата с «Принс Альберт» (5:6).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх