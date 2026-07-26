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Аргументы недели

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Американцев, вторгшихся в Курскую область, обнаружили под Сумами

Американцев, вторгшихся в Курскую область, обнаружили под Сумами

Об этом заявил командир одного из подразделений спецназа «Ахмат» с позывным Аид. По его словам, на этом участке против российских сил действуют не только подразделения территориальной обороны и Главного управления разведки Украины, но и «печально известная ЧВК FOG, с которой мы познакомились во время курского вторжения».

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Комментарии
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АФ
Александр Федотов
Тем временем пРЕЗИДЕНТ ведёт активное партнёрство с врагом, воюющем с нами.
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