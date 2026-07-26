Американцев, вторгшихся в Курскую область, обнаружили под Сумами

Об этом заявил командир одного из подразделений спецназа «Ахмат» с позывным Аид. По его словам, на этом участке против российских сил действуют не только подразделения территориальной обороны и Главного управления разведки Украины, но и «печально известная ЧВК FOG, с которой мы познакомились во время курского вторжения».