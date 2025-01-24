Отклонена апелляция Commerzbank по делу «Русхимальянса»

Российская компания ранее сумела добиться решения о взыскании почти 95 миллионов евро Арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу немецкого Commerzbank на решение о взыскании €94,92 млн в пользу «Русхимальянса», следует из картотеки арбитражных дел.