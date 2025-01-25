Специалисты откачали мазут из кормовой части «Волгонефти-239»

Демонтаж и подъем затонувшего танкера завершат к концу мартаМорспасслужба раньше запланированного срока завершила откачку мазута из находящегося на мели у мыса Панагия танкера «Волгонефть-239», сообщила пресс-служба кабмина со ссылкой на вице-премьера Виталия Савельева.