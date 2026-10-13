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Александр Воеводин десять лет не общался с сыном — позвонить ему он решился из-за «Офицеров» по телевизору

Александр Воеводин десять лет не общался с сыном — позвонить ему он решился из-за «Офицеров» по телевизору

Десять лет Александр Воеводин не разговаривал с сыном Михаилом. Разорвать это молчание помог случай — точнее, старый фильм с собственным участием: актёр наткнулся по телевизору на «Офицеров» и вдруг понял, что его сын уже примерно того же возраста, что и повзрослевший Егор Трофимов, которого он когда-то сыграл.

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