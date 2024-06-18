Этим водителям идеально подойдет Lada Iskra

Представленная на ПМЭФ-2024 Lada Iskra вызвала большой интерес общественности, поэтому неудивительно, что новое интервью президента АВТОВАЗа Максима Соколова началось именно с вопроса об этой грядущей новинке.
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