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За рулем

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Этим водителям идеально подойдет Lada Iskra

Этим водителям идеально подойдет Lada Iskra

Представленная на ПМЭФ-2024 Lada Iskra вызвала большой интерес общественности, поэтому неудивительно, что новое интервью президента АВТОВАЗа Максима Соколова началось именно с вопроса об этой грядущей новинке.

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