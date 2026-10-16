Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов высказался о поражении от «Авангарда» со счетом 2:4. – Если в прошлой игре между нашими командами мы были более удачливыми или более нацеленными на забивание голов, то сегодня соперник лучше использовал свои моменты.