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В Уругвае появились электронные карточки. В матче Кубка страны между «Насьоналем» и «Рентистас» (3:0) главный судья Эдуардо Варела показывал желтые и красные карточки с помощью специального устройства.