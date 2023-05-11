smi.today

4 313 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Макаров
    такое гавно слушать животные и могли...Лева из»БИ-2″ зая...
  • Svetlana Kuzmina
    Зеленский боится, что не доживет до выборов в стране Лжецов (США).Зеленский сказал,...
  • Leon Dan
    А то Кремль не в курсе, что внутри России мантии находятся в том же состоянии по отношению к народу. :-)))Международный уго...

Спецназ РФ сорвал на Марьинском направлении ротацию войск ВСУ

Спецназ РФ сорвал на Марьинском направлении ротацию войск ВСУ

Глава пресс-службы группы Вооружённых сил Российской Федерации «Юг» Вадим Астафьев указал на тот факт, что подразделение специального назначения неподалёку от населённого пункта Марьинка провёл операцию по срыву ротации отрядов киевского режима.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх