Глава пресс-службы группы Вооружённых сил Российской Федерации «Юг» Вадим Астафьев указал на тот факт, что подразделение специального назначения неподалёку от населённого пункта Марьинка провёл операцию по срыву ротации отрядов киевского режима.
Глава пресс-службы группы Вооружённых сил Российской Федерации «Юг» Вадим Астафьев указал на тот факт, что подразделение специального назначения неподалёку от населённого пункта Марьинка провёл операцию по срыву ротации отрядов киевского режима.
Свежие комментарии