Учёный рассказал, почему фламинго поселились в Крыму и как уберечь их от хищников

В 2024 году Крым впервые стал местом, где розовые фламинго вывели потомство. По подсчетам орнитологов, уже в июне в районе Сиваша на Арабатской стрелке образовалась солидная колония этих редких птиц: 320 взрослых особей и около 110 птенцов.
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