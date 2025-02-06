Учёный рассказал, почему фламинго поселились в Крыму и как уберечь их от хищников

В 2024 году Крым впервые стал местом, где розовые фламинго вывели потомство. По подсчетам орнитологов, уже в июне в районе Сиваша на Арабатской стрелке образовалась солидная колония этих редких птиц: 320 взрослых особей и около 110 птенцов.