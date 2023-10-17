В Бельгии 35 тысяч человек четыре часа ждали эвакуации со стадиона после убийства болельщиков

Матч отбора Евро-2024 был остановлен.Матч отбора Евро-2024 был остановлен.Стало известно, что болельщикам, которые находились на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе на матче отоборочного цикла чемпионата Европы-2024 Бельгия — Швеция, пришлось четыре часа ждать, чтобы их эвакуировали, передает VRT.