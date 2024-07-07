Патриарх Кирилл рассказал о переоборудовании храмов на Западе в рестораны

Страны Запада фактически потеряли христианскую веру, на ее место пришло "агрессивное безбожие". Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в Иоанновском монастыре Санкт-Петербурга, передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии