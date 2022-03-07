Председатель СК России поручил передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело в отношении следователя из Всеволожска

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил передать уголовное дело о покушении на получение взятки старшим следователем следственного отдела по городу Всеволожску следственного управления по Ленинградской области для дальнейшего полного и всестороннего расследования в Главное следственное управление СК России.
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