ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

8 подписчиков

Главнокомандующим ВКС России назначен Афзалов: главное за сутки

Главнокомандующим ВКС России назначен Афзалов: главное за сутки

МОСКВА, 21 октября, ФедералПресс. Главнокомандующим ВКС вместо Сергея Суровикина стал генерал-полковник Виктор Афзалов, Россия вышла из договора о приграничном сотрудничестве с Финляндией, журналисты сообщили об ударе по школе на юге сектора Газа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх