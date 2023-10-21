Главнокомандующим ВКС России назначен Афзалов: главное за сутки

МОСКВА, 21 октября, ФедералПресс. Главнокомандующим ВКС вместо Сергея Суровикина стал генерал-полковник Виктор Афзалов, Россия вышла из договора о приграничном сотрудничестве с Финляндией, журналисты сообщили об ударе по школе на юге сектора Газа.