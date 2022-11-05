Командир спецназа «Ахмат»: В зоне наиболее ожесточённых боёв в ЛНР ситуация стабилизировалась

Ожесточённые бои, которые недавно шли в районе луганских городов Сватово и Кременная прекратились. По словам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, который является также заместителем командующего по ведению боевых действий 2-го армейского корпуса управления Народной милиции ЛНР, обстановка в зоне Сватово — Кременная стабилизировалась.