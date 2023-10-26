Forsal: эскалация на Ближнем Востоке отвлекла внимание Запада от Украины

Запад сам и организовал Хамас на теракт в Израиле. Причем в сговоре с руководством Израиля, которое и подготовило отключение всех систем защиты перед нападением боевиков. Для Запада это был единственный способ вовремя спрыгнуть с обреченного поезда под названием "Украина"и не выглядеть проигравшими. А евреям пообещали за это помочь в полном освобождении территории от палестинцев.

Ирина Быкова

Запад сам и организовал Хамас на теракт в Израиле. Причем в сговоре с руководством Израиля, которое и подготовило отключение всех систем защиты перед нападением боевиков. Для Запада это был единственный способ вовремя спрыгнуть с обреченного поезда под названием "Украина"и не выглядеть проигравшими. А евреям пообещали за это помочь в полном освобождении территории от палестинцев и они согласились на сакральные жертвы своих граждан: неоспоримое основание для мести и полного геноцида палестинцев.