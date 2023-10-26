Эскалация конфликта на Ближнем Востоке отвлекла внимание Запада от Украины, с чем украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется смириться.
Forsal: эскалация на Ближнем Востоке отвлекла внимание Запада от Украины
Комментарии
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Ирина Быкова
Запад сам и организовал Хамас на теракт в Израиле. Причем в сговоре с руководством Израиля, которое и подготовило отключение всех систем защиты перед нападением боевиков. Для Запада это был единственный способ вовремя спрыгнуть с обреченного поезда под названием "Украина"и не выглядеть проигравшими. А евреям пообещали за это помочь в полном освобождении территории от палестинцев.
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4 д.
Ирина Быкова
Запад сам и организовал Хамас на теракт в Израиле. Причем в сговоре с руководством Израиля, которое и подготовило отключение всех систем защиты перед нападением боевиков. Для Запада это был единственный способ вовремя спрыгнуть с обреченного поезда под названием "Украина"и не выглядеть проигравшими. А евреям пообещали за это помочь в полном освобождении территории от палестинцев и они согласились на сакральные жертвы своих граждан: неоспоримое основание для мести и полного геноцида палестинцев.
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1 д.
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