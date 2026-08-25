В Новом Уренгое 1 сентября пройдет праздник «ПроСТОры детства»

Новый учебный год в Новом Уренгое начнется с праздника — 1 сентября на площади Молодежи развернутся площадки для вокала и танцев, зоны с VR-технологиями и роботами, а также пространства для творчества, спорта и интеллектуальных игр.
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