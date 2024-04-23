Посольство РФ рекомендовало россиянам воздержаться от полетов Turkish Airlines

Посольство России в Анкаре обратилось к россиянам с рекомендацией тщательно подумать о целесообразности полетов авиакомпанией Turkish Airlines, не допускающей граждан страны на транзитные рейсы в Латинскую Америку.
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