ГАИ объяснила, кого признают виновным в ДТП из-за снежной колеи на дороге

Снежные заносы и гололед часто становятся причиной аварий. Если ДТП вызвано неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия, важно не упустить момент и сразу же заняться защитой своих прав, иначе ответственность будет лежать только на автовладельце.
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