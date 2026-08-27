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"Я думаю, что это последний год войны": Вайнер об окончании СВО и важном сигнале Путина

"Я думаю, что это последний год войны": Вайнер об окончании СВО и важном сигнале Путина

Конфликт на Украине может завершиться уже в этом году — и на это есть чёткие сигналы. Президент Владимир Путин говорил о возвращении бойцов с фронта, при этом переговорный процесс продолжается, хотя детали не предаются огласке.

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